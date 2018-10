LNA Sante : Accompagner les aidants des malades parkinsoniens | Le Parc des Vignes, Amiens (80) & Institut Médical de Breteuil (60)

05.10.18- Engagement, Médico-social, Sanitaire

Nos établissements sanitaires et médico-sociaux travaillent ensemble et se complètent. En aval ou en amont, ces différentes structures accueillent très souvent les mêmes personnes fragilisées. Aussi deux établissements LNA Santé ont décidé de joindre leurs efforts pour former et accompagner les aidants de malades parkinsoniens.