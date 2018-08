LNA Sante : Conférences sur les thérapies non médicamenteuses personnalisées | Villa des Collettes (06) Villa de Falicon (06)

Situées dans les Alpes-Maritime, la Villa de Falicon (Nice) et la Villa des Collettes (Cagnes-sur-Mer) ont organisé deux conférences gratuites sur les approches non médicamenteuses. Suscitant un vif intérêt, elles ont rassemblé une centaine de professionnels d'établissements sanitaires et médico-sociaux, d'aidants familiaux et d'élus.

Animées par le docteur Thierry Bautrant - auteur conférencier et géronto-psychiatre - ces conférences ont été l'occasion de revenir sur le sujet brûlant de l'actualité à savoir le non-remboursement à compter du 1er août 2018 de quatre traitements de la maladie d'Alzheimer, jugés d'une efficacité trop modeste selon l'avis d'experts de la Haute Autorité de Santé (HAS). Elles ont permis de mettre en avant les bénéfices de la prise en soins non invasive des personnes présentant des troubles du comportement par le biais de thérapies non médicamenteuses personnalisées et d'aborder des sujets tels que les symptômes comportementaux et psychologiques des démences ou encore les facteurs prédisposants de la maladie d'Alzheimer. Le docteur Bautrant s'intéresse à cette maladie depuis plus de 15 ans et a découvert que l'on retrouve, à travers cette maladie, tous les troubles classiques, l'anxiété, la dépression, les troubles psychotiques. « Ce ne sont pas les déficiences intellectuelles ou mentales qui sont les plus importantes mais les troubles du comportement » précise-t-il. Les deux maisons de retraite organisatrices, déjà fortement sensibilisées sur le sujet, proposent des espaces Snoezelen, des balnéothérapies et ont formé leurs équipes soignantes afin de répondre aux besoins d'une centaine de résidents présentant une maladie d'Alzheimer ou des troubles apparentés. Ces moments auront été l'occasion pour les participants d'échanger avec les partenaires présents comme France Alzheimer 06, Karen Ollivier qui accompagne les personnes âgées et leurs familles dans leurs démarches administratives et le CCAS de la ville de Falicon. Ces deux soirées organisées en partenariat avec aléOz (société de conseil et de formation) ont été clôturées par la dédicace des livres de l'auteur conférencier autour d'un cocktail dînatoire.