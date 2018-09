LNA Sante : Creisker Fashion Day 2018 | Résidence Creisker, Pornichet (44)

Située à Pornichet(44), la résidence médicalisée Creisker a organisé un après-midi festif autour d'un défilé de « Robes de l'été ». Très attendue, cette seconde édition sur le thème «À table» a su tenir ses promesses.

Pendant plusieurs mois, chaque unité de vie ainsi que l'accueil de jour se sont afférés dans les préparatifs de ce grand rendez-vous estival. Faisant preuve d'imagination et de créativité, les résidents et les soignants de la maison de retraite Creisker (Pornichet) se sont mobilisés, dans le plus grand secret, pour confectionnerles robes et les costumes qu'ils ont portés fièrement le Jour J.

Afin de présenter cette nouvelle collection haute en couleurs, la résidence médicalisée Creisker(Pornichet) a convié les familles des résidents ainsi que ses partenaires (CCAS, écoles, médiathèque divers intervenants ...) à ce défilé exceptionnel de « Robes de l'été ». Ravis, les résidents ont eu le plaisir de surprendre leurs proches dans leur « accoutrement » d'un jour.

Un beau moment d'échange et de convivialité où le public séduit n'a pu que constater, une fois de plus, que les créateurs avaient rivalisé d'imagination avec la collection 'Tea time', ou bien encore la collection 'Vichy'...