LNA Sante : DIGITAL DAY Edition 2018

Une centaine de directeurs d'établissement, de cadres de santé et de médecins participeront à ce 'Digital Day' organisé pour 'permettre une acculturation de nos établissements sur le digital'.

Pourquoi un LNA DIGITAL DAY ?

Nous faisons face à des générations de patients et de résidents de plus en plus connectés et informés, pour lesquels les outils numériques seront un apport considérable dans le développement de nouvelles offres de services.

Une stratégie d'abord et avant tout «au service de l'humain», cohérente avec la vision de l'entreprise et orientée autour de quatre priorités :

soutenir l'expertise médicale,

favoriser le retour à domicile,

améliorer la vie du patient, du résident et du personnel,

réduire les durées de séjour.

Précurseur dès sa création dans la prise en charge des personnes atteintes de maladies Alzheimer ou pathologies apparentées ou encore pionnier dans le développement de la télémédecine, aujourd'hui implantée dans 30 de ses établissements, le groupe LNA Santé cherche en permanence à innover pour répondre et s'adapter aux mutations et aux enjeux de la société, aux besoins de ses patients/ résidents et aux attentes des acteurs de la filière santé, dans les territoires.

Une stratégie d'innovation digitale

Le Digital Day s'inscrit pleinement dans la stratégie d'innovation du Groupe qui veut accélérer sa digitalisation (étant entendu que le numérique n'est qu'un volet d'une stratégie d'innovation plus globale). Il a été porté par la cellule innovation Groupe, le «Fab Lab LNA », créé il y a un an, chargée d'animer la démarche de transformation digitale, tant pour le secteur sanitaire que médico-social. Une cellule facilitatrice au service de l'intelligence collective et des initiatives innovantes qui fleurissent partout chez LNA Santé.

Plus globalement, cette démarche d'innovation est une démarche ouverte, avec une volonté forte à la fois, de faire connaître LNA Santé comme un acteur pionnier de l'innovation, à la fois, de créer des passerelles entre les intervenants de la filière santé et ceux du numérique. Enfin, soucieux de structurer sa démarche face à une offre E-Santé pléthorique, LNA Santé a choisi de s'entourer de partenaires et de créer des synergies avec eux, comme c'est le cas avec le RESAH (Réseau des Acheteurs Hospitaliers), Atlanpole et le Gérontopôle des Pays de Loire ou encore Mérieux Développement.

Face à la pléthore de technologies numériques aujourd'hui disponibles dans le champ de la santé, nous souhaitons donner une visibilité sur les usages attendus, à partir des retours de nos établissements.

Pour ce faire, une 'cellule innovation' a été mise en place il y a 2 ans au siège du groupe. Elle réunit chaque semaine pendant deux heures le service informatique, le service médical et qualité, le médecin en charge des nouvelles prises en charge médicales et le service prospective et marketing.

Une première partie de la réunion est consacrée aux retours d'expérience des établissements sur les évaluations de dispositifs innovants en cours, et une seconde est réservée à des échanges avec une start-up du secteur de la santé ou de la Silver économie.

Nous avons également noué des partenariats avec le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) et leGérontopôle des Pays-de-la-Loire, afin de structurer sa démarche d'expérimentation des innovations dans ses établissements.

Après les succès d'Ubiquid, Famileo, MedGo, NaturalPad qui seront les prochains ?

Retrouvez l'article consacré au Colloque LNA Santé-Mérieux Développement 2018.