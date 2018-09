LNA Sante : Des enfants diabétiques de l'IDNC escaladent le Grand Paradis en Italie | Institut de Diabétologie et Nutrition du Centre , Mainvilliers (28)

À chaque pause, chacun contrôle son taux de glycémie. Au sommet, après une ascension de 3 600 mètres, le Grand Paradis leur offre une vue magnifique. Pour ces jeunes, c'est la meilleure manière de prouver qu'ils peuvent tout faire malgré la maladie.

Retour en image sur l'ascension de la Tresenta

sommet de 3 609 mètres d'altitude en Italie !

Le projet du Mont Blanc vient grâce à l'expérience de Sylvain Hoareau, éducateur sportif de l'IDNC, qui avait déjà effectué l'ascension. Partis avec un sac à dos de 7kgs, l'idée était de 'montrer qu'avec le diabète, on peut quand même faire des choses' explique le Docteur Saïd Bekka, endocrinologue-diabétologue à l'Institut de Diabètologie et de la Nutrition du Centre (SSR - Mainvilliers - 28).

La préparation physique des sept jeunes a lieu depuis le mois de Février. Les exercices sont les mêmes que n'importe quel sportif : exercice de musculation, course à pied, vélo... Le but principal était de travailler l'endurance mais aussi la force physique et ce afin de pouvoir porter son poids et son sac à dos lors de l'ascension. Ces exercices étaient, bien entendu, adaptés à la condition physique de chacun.