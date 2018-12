LNA Sante : Groupes de parole pour nos soignants, parlons-en !

L'initiative est née à Chartres (28) grâce à deux établissements du Groupe LNA Santé, l'Institut de Diabétologie et Nutrition du Centre (IDNC) et le Parc Saint-Charles, afin de permettre aux salariés de parler librement de leurs ressentis, de leurs difficultés en tant que soignants et des histoires parfois lourdes à porter des patients/résidents

Mettre de la distance entre soignant et soigné est une nécessité pour pouvoir prendre soin des autres. Ce n'est cependant pas toujours évident...

Nos professionnels de santé sont au quotidien en lien avec les patients/résidents et leur histoire. Histoire parfois lourde à porter aussi bien pour le soigné que pour le soignant qui reste à son écoute. C'est ainsi que chaque professionnel de santé garde en tête des souvenirs impérissables de situations de soins qui ont un jour perturbé son affect.

Un projet inter-établissements pour le bien-être des salariés

Ces raisons ont amené les deux psychologues de l'Institut de Diabétologie et Nutrition du Centre (IDNC) et la Résidence du Parc Saint-Charles à travailler ensemble afin d'organiser des groupes de parole 2 fois par an pour soutenir le personnel de leur établissement.

'Pour pouvoir respecter la confidentialité et favoriser la verbalisation et les échanges, il était nécessaire de mettre nos compétences au service d'un autre établissement que le nôtre' explique une des psychologues à l'initiative de ce projet inter-établissements. C'est ainsi que deux fois par an, le Parc Saint-Charles et l'IDNC intervertissent les deux psychologues le temps d'une demie-journée.

Le principe du groupe de parole

Les participants sont invités à s'exprimer librement. Le groupe de parole est une forme de thérapie basée sur l'expression verbale dans un espace de liberté et de non jugement. Le groupe de parole permet aux soignants de parler librement de ce qui les préoccupe et/ou d'écouter d'autres personnes qui rencontrent les mêmes problématiques. Les échanges sont centrés sur l'écoute et la compréhension, encadrés par un psychologue qui oriente et recadre les débats en maintenant un climat total de bienveillance entre les participants.