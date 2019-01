LNA Sante : L'art thérapie pour la personne âgée

A tout âge de la vie, il est essentiel de pouvoir exprimer ce que l'on ressent. Lorsque la communication orale devient difficile, l'art-thérapie au même titre que la zoo-thérapie permet de s'exprimer autrement. ​

L'art thérapie et ses bienfaits pour la personne âgée

L'art thérapie est une médiation artistique qui utilise la peinture, le dessin, les collages mais aussi la danse ou encore le chant. Dans un atelier d'art, l'accent est mis avant tout sur l'expression et la valorisation de la personne, la production artistique est secondaire, l'idée n'est pas de produire un chef-d'oeuvre.

Utilisée depuis les années 40, l'art-thérapie permet de stimuler les capacités sensorielles, cognitives et motrices. Cette méthode permet de réduire le stress, de retrouver confiance en soi et favorise la prise d'initiative. Le but est aussi d'exprimer ses sentiments et éventuellement sa souffrance lorsqu'on ne peut pas mettre de mots dessus.

L'autonomie laissée aux participants de l'atelier a une importance fondamentale, elle permet de favoriser la créativité de la personne et rompre avec la situation de dépendance. Même si la créativité décline avec l'âge, il est toujours possible de la mobiliser.

L'art thérapie peut reposer sur le vécu de la personne. Chez les personnes qui présentent un trouble de la concentration, l'art thérapie permet d'ordonner son esprit et de faire travailler la mémoire en faisant appel aux souvenirs (olfactifs, sensoriels, visuels). Le thérapeute peut alors orienter le résident vers des souvenirs heureux.

L'art-thérapie permet également de travailler sur la représentation de soi. La stimulation artistique permet également de donner du sens et de valoriser le lien social.

Chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, les scientifiques ont observé une baisse de l'agitation grâce aux ateliers d'art-thérapie.

L'art thérapie chez LNA Santé

Chez LNA Santé, de nombreux établissements proposent des ateliers d'art-thérapie, c'est notamment le cas des Résidences Verte Prairie de Salon de Provence, Asphodia à Yerres (91) & Talanssa de Bordeaux.

En janvier, par exemple, la résidence Talanssa propose une semaine des arts.

Un atelier créatif sera proposé par une artiste bénévole, les résidents pourront également participer à une sortie au musée des Beaux-arts de Bordeaux, de la musicothérapie, théâtre d'improvisation avec l'animatrice.

A la résidence Verte Prairie de Salon de Provence, une intervenante viendra dans les deux unités protégées pour proposer des séances de peinture et collage. Le but étant de proposer à ces résidents un temps d'expression et détente, autre que la communication verbale. Ce projet a immédiatement suscité l'adhésion des résidents, tous attendent ce moment avec impatience.

Cet atelier est un espace d'expression, il est donc très libre. L'atelier est installé dans une grande pièce, chaque espace est bien délimité pour chaque personne avec ses crayons.

Evidemment, le thème est libre pour laisser la créativité s'exprimer. Cet atelier s'adresse à des personnes déambulantes qui vont et viennent tout au long de l'atelier, d'autres présentent resteront quelques minutes alors que d'autres dessineront pendant deux heures.

L'art-thérapie est un atelier qui s'adapte aux besoins de chacun. Cette activité qui se concentre sur les capacités préservées de la personne permet d'éviter la mise en échec.