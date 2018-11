LNA Sante : La Celle-Saint-Cloud | Projection privée du film Prendre soin

Le 15 novembre prochain, venez assister à la projection privée du film 'Prendre soin' à la Celle-Saint-Cloud ! Réservez vos places dès maintenant !

Qu'est-ce que Prendre soin ?

Prendre soin est un documentaire d'immersion dans le quotidien de quatre soignants évoluant dans les unités Alzheimer de maisons de retraite. Aux côtés de Claire, Luca, Antoinette et Lika on découvre ce qui rend le soin possible, les gestes d'un métier méconnu, fait de patience, d'habileté, d'intelligence, de tendresse et souvent d'amour. Tourné au sein des unités protégées de 3 EHPAD ce film apporte un éclairage sur la profonde humanité du travail des soignants.

Malgré la raison qui s'échappe et la mort qui approche, malgré le temps qui manque pour faire son travail, on est traversé par la beauté des échanges avec les résidents, la force des regards partagés et l'authenticité des liens qui se tissent. Loin des représentations habituelles, Prendre soin nous offre un regard poétique sur la relation qui se noue, jour après jour, entre soignants et résidents.

Qu'en pensent ceux qui l'ont déjà visionné ?

Pourquoi un film sur le métier de soignant ?

Depuis 4 ans nous intervenons auprès des soignants d'Ehpad pour questionner avec eux la philosophie de la bientraitance. Ces nombreuses rencontres nous ont donné à voir un métier d'une incroyable humanité… attention, écoute, habileté, tendresse… les qualificatifs manquent pour décrire les qualités requises pour exercer ce métier.

Dans ce quotidien des soignants toute solution semble éphémère, toute certitude vacillante, rendant impossible d'appliquer à la lettre les protocoles de soin. En réalisant ce documentaire, nous avions aussi le désir de mettre en avant un « lieu de pensée », qui ne se limite pas au déclin des corps et aux errances de la raison mais qui fait une grande place aux échanges philosophiques entre résidents et soignants sur la liberté, le mensonge, la mort ou encore l'audace et la joie.

Comment s'est passé le tournage ?

Nous avons été remarquablement accueillis. On nous a fait confiance, ouvert les portes sans condition. Comme si chacun y voyait un moyen de témoigner « enfin » en profondeur de son métier et non pas uniquement à la suite d'une crise ou d'un scandale.

Pendant un mois nous avons filmé dans trois établissements différents auprès de quatre soignants. Nous avons partagé avec eux leurs questionnements, leurs doutes, leurs désirs… Nous avons été surpris souvent de la profondeur des échanges sur le sens de la vie, la liberté, la vieillesse, la mort qui approche. Nous avons été émus aussi par la force réciproque des liens entre soignants et résidents. Mais faire un film c'est aussi s'attacher à des personnages, raconter une histoire à la portée universelle, ne pas chercher à être « représentatif » mais « parlant ». Dans les unités Alzheimer, il y a ce qui se dit sans parole, les visages qui se cherchent, la lenteur nid de la tendresse. Mais il y aussi le rythme soutenu pour que les tâches se fassent, la tension face aux délires sans issue de résidents, et l'audace encore pour que la joie perdure. Nous avons voulu retranscrire ce quotidien, parfois douloureux, souvent lumineux. Loin de l'ambiance « hôpital » nous avons privilégié les couleurs chaudes, les plans serrés sur les visages et les mains… au plus près, au plus chaud de ces relations de proximité.

