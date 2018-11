LNA Sante : Le lien entre générations au cœur de la philosophie LNA Santé

Les relations intergénérationnelles désignent l'ensemble des échanges entre deux générations. Concrètement, ici nous parlerons des échanges entre les personnes âgées et les enfants / adolescents.

Ces échanges peuvent avoir lieu à l'occasion d'activités partagées : chant, arts plastiques, expression corporelle, atelier danse, mimes, gym, jeux de société …

Une réussite évidente

A la Villa des Poètes de Marseille, l'échange intergénérationnel est au coeur de la vie de la résidence. L'établissement tourné sur l'extérieur, fait partie du RIG PACA (Réseau Inter Génération en région PACA) depuis plus de 7 ans. Son but est de promouvoir et valoriser les actions intergénérationnelles en plus des animations proposées en maison de retraite.

Très régulièrement, des échanges intergénérationnels sont proposées aux résidents. Les habitants de la maison de retraite médicalisée Villa des Poètes, rencontrent les enfants de la Maison des Assistantes Maternelles. Âgés de 3 mois à 3 ans, les petits participent avec leurs aînés à des ateliers d'éveil. Au programme : éveil musical, créatif ou encore moteur.

Avec les enfants âgés de 7 à 9 ans, les résidents travaillent sur une oeuvre créative. Ils ont créé un coeur en avec un assemblage de petits dessins. Cette oeuvre sera exposée au Conseil Général dans le cadre de 'Marseille, ville d'amour'.

Lors leurs échanges avec les lycéens, les résidents de l'Ehpad Villa des Poètes abordent de grands sujets de société. Les rencontres sont également l'occasion d'échanger sur les avancées technologiques.

Chaque année, le lien intergénérationnel se renforce. De nombreuses écoles et lycées, centres sociaux y participent, ainsi que des foyers pour enfants. Ainsi, un joyeux jardin rassemble depuis plus de 5 ans enfants et résidents autour de la passion du jardinage. Un modèle de réussite à suivre !

A la Villa Eléonore de Montlouis-sur-Loire, les résidents correspondent avec une classe de CE2 de l'école voisine. Après quelques échanges écrits, les résidents ont reçu la visite de leurs correspondants : un beau moment de partage et d'émotions autour d'un goûter et d'un atelier lecture de contes. Suite au succès de cette première rencontre, un autre temps de partage est programmé pour le 3 décembre prochain.

Echanges inter-générationnels et maladie d'Alzheimer

A la Résidence Marconi de Chatou, dans les Yvelines, les résidents de l'Ehpad ont juste à traverser la rue pour aller à la rencontre des enfants de la crèche. Un moment de partage attendu par les bambins et les adultes.

Depuis quelques semaines, les résidents de l'unité protégée viennent à la rencontre des bambins. Ces résidents atteints de la maladie d'Alzheimer savourent ce temps d'échanges. Au programme, lecture de contes et jeux pendant l'hiver. Au retour des beaux jours, les résidents accompagneront les enfants lors de leurs sorties au parc.

Pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ces moments d'échanges avec les enfants sont une véritable parenthèse enchantée. La personne âgée oublie ses petits maux, l'enfant est au centre de l'attention et les sourires présents sur tous les visages. Même si les souvenirs s'envolent parfois quelques heures après les rencontres, les photos prises à l'instant T permettent de revivre ces instants précieux. Cette simple photo, prise par une équipe soudée et bienveillante, fait rejaillir la joie et l'émotion du moment.

Chez les résidents pour qui la communication est difficile, la rencontre avec les enfants peut s'avérer inoubliable. Regardez ce monsieur, si timide d'habitude, heureux mais solitaire à la résidence, qui au contact des enfants s'illumine et partage.

Après un 'comment tu t'appelles ?' prononcé par une petite voix, le voilà qui se livre en racontant qu'il a eu plus de 7 enfants. La discussion s'amorce et la complicité s'installe avec les petits.

Quelle émotion pour la famille qui découvrira les photos de la rencontre et le récit fait par l'équipe de la résidence. Quelques jours plus tard, un mail de remerciement viendra saluer le travail de l'équipe. Ces moments passés au contact des enfants, ne laissent jamais indifférents.

Pourquoi les relations inter-générationnelles sont si importantes ?

Une étude menée avec l'Université de Bâle a permis de mettre en évidence la grand-parentalité comme un mécanisme ayant contribué à l'allongement de l'espérance de vie.

Les avantages des rencontres inter-générationnelles sont nombreux :

renforcement du lien social

partage d'un moment convivial

enrichissement personnel

Les échanges intergénérationnels, en plus de rompre avec l'isolement, permettent une forme de transmission des souvenirs ou des passions.

Ces échanges valorisent les personnes âgées et contribuent au sentiment d'appartenance.. Les résidents se sentent utiles en s'occupant des enfants, l'estime de soi s'en trouve boostée. Les enfants constituent une grande source de motivation pour les adultes âgés.

La littérature scientifique a mis en évidence une hausse du sentiment de joie, et de la stimulation des fonctions cognitives. Répondre aux questions de petits sollicite également le cerveau et la mémoire.

De plus, les échanges intergénérationnels, favorise la motricité. Sans même s'en rendre compte, les personnes âgées pratiquent une activité physique en jouant avec les enfants.