LNA Sante : Les différents types d'hospitalisation

Hospitalisation complète (ou hospitalisation à temps complet)

On considère que le patient est en hospitalisation complète à partir du moment où ses soins nécessitent un hébergement à la clinique et qu'un lit lui est donc attribué. Au minimum, vous passez une nuit à l'hôpital.

Selon vos besoins, la prise en soins pourra prendre plusieurs jours, voire plusieurs mois.

Hospitalisation à temps partiel (ou séances de soins)

De jour ou de nuit, une hospitalisation à temps partiel permet de dispenser l'ensemble des soins hospitaliers sur une seule journée ou de manière séquencée sous forme de séances de soins pouvant nécessiter un ou plusieurs jours dans la semaine.

Ce type de prise en charge peut être appropriée pour réaliser des examens, une surveillance médicale (psychiatrie), de la réadaptation, des séances de dialyse, etc...

Hôpital de Jour (HDJ) ou chirurgie ambulatoire

Ce mode de soins est caractérisé par une admission, une prise en charge et une sortie dans la même journée. Ainsi, suite au traitement, le patient regagne son domicile directement. Ce type d'hospitalisation n'entraîne donc aucun hébergement.

Si un acte chirurgical est pratiqué durant cette journée, on parle alors de chirurgie ambulatoire.

L'Hôpital de Jour (HDJ) est dédié à une prise en charge pluridisciplinaire concentrée sur une journée ou une demie-journée. Ce type d'hospitalisation est réservé aux soins ne pouvant pas être effectués en consultation externe : investigations pour le diagnostic d'une maladie, bilans de surveillance des interventions et soins chirurgicaux, soins médicaux, programmes d'éducation thérapeutique du patient (ETP)...

Hospitalisation à Domicile (HAD)

Ce mode d'hospitalisation permet d'assurer tous les soins médicaux et paramédicaux prescrits par votre médecin. Les soins sont continus et prodigués par une équipe pluridisciplinaire 24h/24 et 7 jours/7.

L'Hospitalisation à Domicile (HAD) permet de réduire la durée de séjour en établissement conventionnel en prodiguant des soins à domicile de même intensité et de même technicité. De plus, cette prise en charge évite ou retarde l'hospitalisation en favorisant le maintien à domicile par des soins d'égale complexité.

A noter : quelque soit le type d'hospitalisation dont vous avez besoin, une admission auprès de notre personnel administratif est indispensable.

