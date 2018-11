LNA Sante : Santé aux rencontres annuelles des Etudes Nationales de Coûts (ENC) médico-sociales - EHPAD

​L'Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation (ATIH) organisait le 2 octobre dernier à Lyon sa 2ème édition des rencontres annuelles des ENC en EHPAD, en présence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM).

Cette journée était proposée aux établissements participants ou ayant participé à l'ENC. En tout ce sont plus de 50 EHPAD qui ont répondu présent.

A cette occasion, le groupe LNA Santé est intervenu à deux reprises au cours de la journée, en qualité de partenaire expérimentateur historique de l'ATIH sur l'ENC EHPAD (soit 5 EHPAD LNA Santé depuis 2013).

Les agences nationales (ATIH et CNSA) ont présenté les principaux résultats de l'ENC 2016 et ses perspectives d'analyse et d'utilisation des données par les partenaires institutionnels.

Ensuite, deux tribunes nous ont été accordées :

- Le Dr Corinne Haglon Duchemin, Médecin coordonnateur référent groupe, a fait, tout d'abord, un retour sur l'expérimentation des nouvelles ordonnances PATHOS,

- Julien Jeanneau, Responsable des études prospectives, a fait, quant à lui, un retour d'expérience sur les différentes participations aux ENC (démarche du groupe, relationnel avec les autorités publiques, bénéfices et points d'amélioration, etc..)