LNA Sante : Séminaire Prévention des Risques liés à l'Activité Physique

20.11.18- Engagement, Médico-social, Sanitaire

La semaine dernière s'est déroulée la 1ère journée dédiée aux acteurs PRAP (Prévention des Risques liés à l'Activité Physique) dans nos établissements, animée par les formateurs PRAP de LNA Formation et Delphine Guillou, référente risques professionnels.

Plus de 50 professionels issus des 4 activités - EHPAD, SSR, PSY et HAD - représentant pas moins d'une douzaine de fonctions et 25 établissements se sont retrouvés avec pour objectifs de :

Mieux comprendre les enjeux de la lutte contre les accidents du travail

Echanger autour des leviers permettant de redynamiser la démarche PRAP dans les établissements

Partager une envie forte de faire davantage vivre la démarche au quotidien en développant une « culture » de la prévention

Les temps forts du programme :

Présentation de la démarche gloable de prévention des risques et de la lutte contre les accidents du travail, une priorité Groupe

Atelier retour d'expérience, partage des bonnes pratiques

Diffusion du film Prendre soin (encore un succès!)

Réveil articulaire et musculaire, exercices pratiques

Travail autour de la communication sur la formation PRAP

L'équipe animatrice est repartie avec de nombreuses idées à travailler et mettre en cohérence dans une démarche plus globale de prévention des risques. Les partcipants sont quant à eux rentrés dans leurs établissements très motivés et arborant des badges 'acteur PRAP' qui permettront d'encore mieux les identifier.

Merci à tous pour ce moment agréable et enrichissant passé dans la bonne humeur et dans un cadre idéal… A renouveler !

Quelques émoignages :

« Enrichissant de pouvoir être avec des collègues venus de toute la France » (Sophie et Caroline, Aides-soignantes)

« Travail en groupe et par atelier intéressant » (Maud, ergothérapeute)

« Beaucoup d'échanges entre collègues de différents structures et métiers » (Claire, Aide Médico-Psychologique)

« Beaucoup d'écoute et de partage d'expérience. On se sent moins seuls. Je me sens remotivée dans mon rôle d'acteur PRAP et de prévention des difficultés rencontrées par tous les professionnels » (Angélique, Auxiliaire de Vie)

