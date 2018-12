LNA Santé : attribution de droits de vote doubles

06/12/2018 | 12:02

Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclarations selon laquelle le 30 novembre, deux actionnaires de LNA Santé se sont vus attribuer des droits de votes doubles.



D'une part, le holding MPL2 émanant de la famille Mérieux a à cette date franchi en hausse le seuil des 5% des droits de vote, pour atteindre 5,52% du capital et 7,55% des voix.



D'autre part, Nobinvest, contrôlé par des investisseurs institutionnels (Sodero Gestion, Siparex et Unexo) auxquels sont associés des dirigeants, a débordé celui des 15% des droits de vote pour grimper à 13% des parts et 17,80% des voix.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.