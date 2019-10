LNA Santé : dans le vert, un analyste fixe l'objectif à 63 E

04/10/2019 | 16:22

Le titre est en hausse à la Bourse de Paris après l'analyse positive de Portzamparc. Le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, confirme son conseil d'achat sur l'action LNA Santé après une visite organisée par la société. L'objectif de cours est de 63 euros, soit un potentiel de hausse proche de 40%.



'Grâce à une parfaite maîtrise de sa politique immobilière qu'il met au service de son projet d'exploitation, LNA Santé récolte les fruits de son plan de transformation engagé sur son parc sanitaire, notamment autour du déploiement de nouvelles offres en ambulatoire', saluent les analystes, qui rappellent que le groupe a relevé ses prévisions à l'occasion de la publication de ses ventes semestrielles, en juillet.



Portzamparc distingue également LNA Santé pour sa visibilité et anticipe une accélération des acquisitions au second semestre.



