LNA Santé : grimpe après son point d'activité

07/11/2018 | 14:50

LNA Santé grimpe de 6% au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires exploitation de 110,2 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2018, en progression de 6,4%, dont 5,1% de croissance organique et 1,3% de croissance externe.



L'activité des maisons de retraite médicalisées (long séjour) s'établit à 65,5 millions d'euros, en progression de 3,4%, tandis que l'activité du secteur moyen séjour (SSR, psychiatrie et hospitalisation à domicile) s'élève à 44,3 millions, en hausse de 11,5%.



'Cette performance solide, encadrée par le plan Grandir Ensemble 2022 permet à LNA Santé de confirmer son objectif de croissance organique annuelle du chiffre d'affaires supérieure à 4%', affirme le groupe de prise en charge de la dépendance.



