LNA Santé : hausse des résultats semestriels en exploitation

13/09/2018 | 08:16

LNA Santé publie au titre des six premiers mois de 2018 un résultat net part du groupe en hausse de 10,4% à 11,2 millions d'euros en exploitation, et une marge opérationnelle courante exploitation stable à 10%, conformément à l'objectif.



Le chiffre d'affaires total du groupe de prise en charge de la dépendance a augmenté de 7,5% à 260,4 millions d'euros, dont une activité exploitation en hausse de 5,1% à 214,1 millions, grâce à une croissance organique de 4,1% et une croissance externe de 1%.



La prévision d'un bon niveau d'activité pour le second semestre permet de réviser d'un demi-­point l'objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires plus proche désormais de 4%, et de marge d'EBITDA en régime de croisière attendue à 12,5%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.