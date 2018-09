LNA Santé : présente son plan stratégique à horizon 2022

13/09/2018 | 18:25

LNA Santé annonce ce jeudi soir son plan stratégique 'Grandir ensemble 2022', couvrant la période 2018-2022, visant à faire du groupe 'le 1er acteur indépendant transformateur de l'offre de santé'.



Il repose sur plusieurs objectifs : un parc de 10.850 lits en 2022, avec 9.000 collaborateurs, un chiffre d'affaires Exploitation supérieur à 625 millions d'euros, avec une croissance organique de 3,5% à 4,5% l'an, un parc au régime de croisière porte à 8.900 lits, une marge nette supérieure à 5% du chiffre d'affaires Exploitation, et une dynamique de résultat avec une politique de distribution progressive.



'Pour relever ce défi, nous nous appuierons sur notre capacité à anticiper les tendances de marché et à innover pour améliorer la qualité de vie de nos patients et résidents, et en faire un avantage différenciant', explique Jean-Paul Siret, PDG de LNA Santé.



'Pour mener à bien Grandir Ensemble 2022, le Groupe dispose d'importants leviers. Doté d'une structure financière renforcée à l'issue du plan 2013-2017, l'enveloppe d'acquisitions mobilisable représente 155 ME financée par une trésorerie disponible supérieure à 100 ME et une capacité de tirage non utilisée d'au moins 75 ME', est-il encore précisé.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.