LNA Santé : revoit à la hausse ses objectifs 2019

18/07/2019 | 18:22

LNA Santé affiche ce jeudi soir un chiffre d'affaires exploitation en progression de 8,3% à 117,5 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre, dont une croissance organique de +6,4%.



Les activités Moyen Séjour et Long Séjour sont bien orientées, avec respectivement des hausses de +17,2% et +2,1%.



“La performance du 1er semestre 2019, en avance sur la prévision conduit à rebaser l'objectif de croissance organique à +4,5% et de croissance externe à +2,5% en 2019, pour une activité Exploitation anticipée en hausse de plus de 30 ME sur un an, et à confirmer le maintien d'une marge d'EBITDA solide pour les sites à maturité, regroupés sous l'appellation du 'régime de croisière' chez LNA Santé”, indique le groupe s'agissant de ses perspectives.







