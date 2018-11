La médiation animale : communiquer autrement

15.11.18- Développement, Engagement, Médico-social, Vie sociale et culturelle, Alzheimer, Maladie neurodégénérative, Initiatives

La médiation animale ou zoothérapie consiste à stimuler les personnes âgées en maison de retraite grâce à l'animal.

En zoothérapie, l'autre nom de la médiation animale, on retrouve principalement des chiens, des chats, des chevaux, des lapins ou encore des animaux exotiques. La médiation animale peut se faire en groupe ou en individuel.

Selon un sondage Opinion way de 2016, 'les français et la zoothérapie', 96% des Français pensent que l'animal peut constituer une source de réconfort pour des populations en difficultés (personnes âgées, malades, souffrant de handicaps) et 83% se disent favorable à la médiation animale. Le chiffre atteint 93% chez les possesseurs de chats et de chiens.

La médiation animale chez LNA Santé

De nombreux établissements LNA Santé accueille des animaux dans le cadre de la médiation animale. A la Résidence Ger'home, chaque mois, Aline, zoothérapeute vient avec ses chats et chiens.

En quelques minutes, la magie opère, l'animal s'avance vers le résident et gagne sa confiance. Un lien très fort se crée, l'animal rassure.

Les résidents aiment le contact avec l'animal, car il est un point d'ancrage. Les gestes de la vie quotidienne reviennent : caresser, brosser, nourrir et plus globalement prendre soin. Ces gestes permettent de conserver des repères et ils sont essentiels dans le maintien du lien avec la réalité.

L'animal est un confident, un compagnon de jeu ou de balades. Souvent, avec la complicité d'Aline, les résidents troquent leurs déambulateurs contre une poussette pour animaux le temps d'une promenade à l'extérieur.

Une expérience inoubliable

L'animal ne laisse personne indifférent : il intrigue, amuse, suscite l'émotion. Par sa simple présence, la petite boule de poils stimule et encourage.

Pour les personnes qui parlent facilement, toucher l'animal permet d'évoquer des souvenirs, de faire resurgir des réminiscences du passé. Généralement, c'est la mémoire des faits récents qui fait défaut mais les souvenirs anciens sont toujours présents. La simple remontée de ces souvenirs heureux avec un animal a un effet calmant, apaisant.

Un lien affectif très fort se noue entre l'animal et le résident : une personne qui ne parle peu ou pas s'exprimera plus facilement en présence de l'animal. L'impact affectif de l'animal peut faire revenir les mots. Ainsi, pour les résidents qui sont plus avancés dans la maladie, le rapport à l'animal peut être fabuleux, le mot se fait plus juste et le vocabulaire revient. Un moment très riche en émotions tant pour les soignés que les soignants. L'animal est alors une incroyable source de stimulation et de motivation.

Des bienfaits pour tous

Au delà de l'expérience sensorielle, c'est une nouvelle communication, non verbale, qui se met en place. Le lien entre soignants et soignés se renforce. La communication passe alors surtout par le geste et le regard.

Pour les résidents, le contact animalier permet de travailler la motricité sans même s'en rendre compte. L'animal sollicite également la mémoire, le sens de l'observation, il renforce le sentiment d'identité et incite à aller vers l'autre, à engager le dialogue et à s'intégrer au groupe. C'est un véritable partenaire de soin.

Dans les unités protégées, le contact avec l'animal permet de réduire les angoisses et a un effet apaisant. La littérature scientifique (Etude de Kongable, The effects of pet therapy on social behavior of institutionalized Alzheimer's clients) reconnaît, au contact de l'animal, un mieux être physique et psychologique et une augmentation du nombre de comportements sociaux appropriés chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

De manière générale, l'estime de soi augmente en présence de l'animal. L'animal apporte un véritable bien-être émotionnel et participe à l'adaptation à la résidence médicalisée, à l'expression personnelle et à la stimulation des fonctions cognitives et sensorielles.