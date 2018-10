Le Mag LNA Santé | Plan stratégique 2018 - 2022 : Grandir Ensemble

« Afin que tout le monde comprenne où nous voulons aller ensemble, il était indispensable de pouvoir en faire une

traduction simple et lisible. Après plusieurs mois de déploiement, je crois que nous pouvons dire que nous avons réussi ce défi, grâce à l'utilisation d'une communication claire et visuelle, fondée sur un schéma très synthétique et centrée sur nos six axes stratégiques. Nous allons préserver cette simplicité grâce à la mise en place d'indicateurs de suivi les plus lisibles et pragmatiques possibles. »

ANCRAGE

« Fort de 68 établissements aujourd'hui, dont 64 en France et 4 en Belgique. nous entendons nous développer au plan national et continuer à faire évoluer nos établissements belges. Nous avons la conviction que notre offre est adaptée aux principaux enjeux de santé et que nous pouvons contribuer à accompagner la stratégie nationale de santé. Pour ce faire, nous allons poursuivre le virage de l'ambulatoire, aussi bien en sanitaire qu'en médico-social, développer l'Hospitalisation à Domicile (HAD), continuer à structurer nos établissements correctement dimensionnés autour d'expertises fortes, déployer nos deux gammes d'EHPAD ... Enfin, autre axe fort: accroître les synergies entre nos deux métiers. »

TRANSFORMATION

« Notre stratégie passe aussi par la mise en œuvre de nouvelles méthodes et de nouveaux moyens, avec au cœur du dispositif l'innovation et la digitalisation. Elles n'ont de sens pour nous que parce qu'elles seront au service des métiers ou des usages, que parce qu'elles amélioreront «l'expérience client». Nous avons fait le choix, d'ailleurs, dy travailler à partir d'un mode de sélection interne efficient et avec l'appui de plusieurs partenaires comme le RESAH (Réseau des Acheteurs Hospitaliers}, Atlanpole, le Gérontopole, ou encore le Village By CA de Saint-Étienne».

ATTRACTIVITÉ

« Les défis de notre secteur notamment pour le médico-social sont connus: d'ici 2030, on comptera 500000 personnes de plus de 85 ans en plus. Avec une entrée de plus en plus tardive en EHPAD. le risque de perte d'autonomie des résidents augmente et nécessite une prise en soins soutenue de la part des professionnels. Des difficultés indéniables, même si nous savons aussi que nos métiers sont très porteurs de sens. Face au déficit d'attractivité sans précédent pour le secteur médico-social, nous avons un défi collectif à relever. Nous tenons à y prendre toute notre part pour fidéliser nos salariés et en recruter de nouveaux, mais nous ny arriverons pas seuls. La mobilisation est urgente et la réponse doit impliquer l'ensemble des acteurs de la filière. »