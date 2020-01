LNA, rattrapage à envisager? Le chiffre d'affaires annuel Exploitation 2010 du Groupe Noble Age, acteur de référence dans la prise en charge de qualité des patients et des personnes âgées dépendantes s'établit à 179,9 M?, conformément à l'objectif prévu.

Cette hausse annuelle de 11,3% est tirée par la bonne dynamique de l'activité long séjour (+ 9,4%) et le volume d'activité toujours soutenu de l'activité moyen séjour (+ 16,6%).







Le bon niveau de croissance organique pure à 7,1% fin 2010, traduit la robustesse et la régularité du modèle économique du Groupe. Il bénéficie notamment d'un taux d'occupation consolidé en hausse sensible de 1% grâce à la pleine contribution des « établissements en régime de croisière » au taux d'occupation de 95,6%, des effets positifs du mix des contrats et des re-conventionnements à hauteur de + 4%, et de l'apport des extensions de sites pour + 2% conformément au modèle d'établissement Noble Age de grande taille organisé en petites unités de vie autonomes.











Comme prévu dans les orientations stratégiques du Groupe, au cours du dernier trimestre, Le Noble Age a pu mener à bien plusieurs acquisitions d'établissements, représentants 124 lits supplémentaires en EHPAD. En densifiant sa présence au cur des territoires de santé (implantation nouvelle en région Rhône-Alpes), le Groupe entend poursuivre sa politique d'essaimage régional.







Au total, le Groupe gère 41 établissements médicalisés représentant un parc total de 3.765 lits en exploitation et dispose d'un pipe de lits nouveaux en progression :

- Secteur Long séjour : 3.020 lits dont 30 EHPAD en France : 2.613 lits et 4 maisons de repos (MRPA) en Belgique : 407 lits.

- Secteur Moyen séjour : 745 places dont 5 Soins de Suite et Réadaptation (SSR) en France : 552 places, 1 clinique psychiatrique : 163 places et 1 unité d'Hospitalisation à domicile (H.A.D) : 30 places.







Le chiffre d'affaires global sur l'ensemble de l'exercice 2010, ressort à 206,2 M? (+ 2,2%), intégrant la contribution non significative du chiffre d'affaires immobilier de 26,3 M?.







Objectifs 2010 confirmés







Fort de cette dynamique d'activité, d'une structure financière flexible (l'endettement net Exploitation estimé devant représenter moins de 55% des capitaux propres consolidés dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 qui sont en cours d'arrêté) et d'une politique de rénovation immobilière systématique limitant les besoins futurs d'investissement, Le Noble Age reste confiant dans la réalisation de ses objectifs 2010.

Le Groupe confirme la délivrance d'une marge sur Ebitdar des établissements en régime de croisière supérieure à 26,5% du chiffre d'affaires et une nouvelle progression de son résultat opérationnel au-delà de 16 millions d'euros, accompagnant très logiquement la croissance forte du parc d'établissements.







Solides perspectives







Ces bonnes performances, animées par une reprise active des croissances externes, permettent au Groupe Noble Age de confirmer son plan de marche ambitieux pour atteindre l'objectif de 6 900 lits à horizon 2014.







Pour Jean-Paul Siret - Pdg « Le Noble Age, poursuit à rythme régulier son changement de dimension. Entrepreneur durable, il est plus que jamais fidèle à ses valeurs d'éthique, de respect, de confiance et de sens du service. Son modèle unique conçu dès l'origine pour la grande dépendance son exigence permanente et sa volonté d'agir en coordination avec l'ensemble des décideurs du secteur de la santé sont au centre d'une politique de création de valeur socialement responsable et construite sur la durée».





Depuis la fin de l'été-début de l'automne 2009, LNA est passée de 18,25 à 14,2. A la lecture des résultats de ce soir, cette évolution boursière peut paraître surprenante d'autant que LNA a un PER inférieur à celui de ses comparables cotés à Paris.

PER LNA: 12,80, Medica 15,57, Orpéa 16,78 et Korian 17,88



