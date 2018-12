Airbus et Lockheed s'allient pour proposer des services à l'armée américaine

Paris (awp/afp) - Airbus et Lockheed Martin ont signé un accord pour proposer ensemble des services de ravitaillement en vol à l'armée de l'air américaine et répondre ainsi à ses "besoins croissants", ont annoncé les deux groupes dans un communiqué mardi.

Leur coopération, basée sur l'A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport), l'avion ravitailleur d'Airbus, répond à "un large éventail d'opportunités allant de besoins (à) court terme en matière de ravitaillement en vol, par exemple sous forme d'une offre de services payants, à la conceptualisation du ravitailleur du futur", précisent-ils.

Les deux groupes aéronautiques européen et américain "souhaitent fournir des services afin de remédier aux déficits capacitaires identifiés et de satisfaire aux exigences des ravitailleurs de nouvelle génération, capables d'opérer dans les environnements complexes des futurs théâtres d'opérations", écrivent-ils.

Ils attaquent ainsi frontalement la citadelle de Boeing qui fournit les actuels ravitailleurs en vol de l'US Air Force. L'appareil de Boeing avait été choisi par l'US Air Force en 2011 après une compétition féroce avec son rival européen pour la fourniture de 179 ravitailleurs.

Mais le KC-46 du constructeur aéronautique américain a accumulé les retards sur le calendrier de livraison - et les surcoûts pour Boeing.

"En associant la force d'innovation et l'expertise d'Airbus et de Lockheed Martin, nous serons bien placés pour fournir à l'US Air Force et à ses alliés dans le monde entier les solutions de ravitaillement modernes requises pour relever les défis sécuritaires du XXIe siècle", a déclaré Marillyn Hewson, PDG de Lockheed Martin, citée dans le communiqué.

"L'US Air Force mérite la meilleure technologie et la plus haute performance en matière de ravitaillement en vol, et c'est précisément ce que la formidable équipe industrielle regroupant Lockheed Martin et Airbus entend offrir", a ajouté Tom Enders, le président exécutif d'Airbus.

afp/rp