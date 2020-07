LOCKHEED MARTIN : fait mieux que prévu au deuxième trimestre et relève ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lockheed Martin a dévoilé mardi des résultats supérieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre 2020. Ainsi, le groupe américain de défense et sécurité a publié un bénéfice net de 1,63 milliard de dollars sur la période, ou 5,79 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,42 milliard de dollars, ou 5 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet visait 5,72 dollars par action.Pour sa part, le chiffre d'affaires de Lockheed Martin s'établit à 16,22 milliards de dollars au deuxième trimestre 2020, en hausse de 12,4% sur un an, ce qui dépasse là aussi les attentes du marché (15,23 milliards de dollars).Cerise sur le gâteau : Lockheed Martin a relevé sa guidance pour l'ensemble de l'exercice 2020. Le groupe vise désormais un bénéfice par action compris entre 23,75 et 24,05 dollars, contre une fourchette précédente de 23,65-23,95 dollars.De plus, le groupe table dorénavant sur un chiffre d'affaires compris entre 63,50 et 65 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 62,25-64 milliards de dollars.Le titre Lockheed Martin est attendue en forte hausse en préouverture des marchés actions américains.