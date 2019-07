Le département d'Etat américain approuve la vente d'armes à Taiwan

WASHINGTON, 9 juillet (Reuters) - Le département d'Etat américain a approuvé la vente pour 2 milliards de dollars d'équipements militaires à Taiwan parmi lesquels des chars Abrams M1A2 et des missiles antiaériens, a annoncé lundi le Pentagone, une décision à même de contrarier la Chine qui avait fait part de son opposition à un tel projet.

Des sources avaient fait part le mois dernier à Reuters de ce projet de contrat entre Washington et Taipei, et le ministère chinois des Affaires étrangères avait alors appelé les Etats-Unis à suspendre leurs ventes d'armes vers Taiwan sous peine de nuire aux relations sino-américaines, déjà tendues par le conflit commercial entre les deux pays.

Une agence du Pentagone en charge de la coopération en matière de défense et de sécurité a déclaré dans un communiqué avoir notifié lundi le Congrès américain de cette possible vente d'armes. Elle a indiqué que le projet de contrat portait sur la livraison de 108 chars Abras M1A2 et d'armes antichars et antiaériennes, dont 250 missiles Stinger.

Les Etats-Unis sont le principal fournisseur d'armes de Taiwan, que la Chine considère comme une province renégate.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen avait dit en mars dernier que Washington avait répondu favorablement à la demande de Taipei d'acquérir de nouvelles armes pour renforcer ses capacités de défense face à la pression grandissante de la Chine.

La tension est montée d'un cran dans la région depuis avril avec des manoeuvres menées par la marine chinoise dans le détroit de Taiwan et autour de l'île.

Washington multiplie depuis l'an dernier l'envoi de destroyers dans le détroit de Taiwan, ce que Pékin considère comme une provocation et une contestation de sa souveraineté territoriale. Taiwan dit y voir une forme de soutien de la part des Etats-Unis, avec lesquels il n'a toutefois aucune relation diplomatique officielle. (Mohammad Zargham, Mike Stone et Patricia Zengerle; Jean Terzian pour le service français)

