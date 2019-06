Lockheed Martin : Les USA vont déployer 1.000 soldats en Pologne, dit Trump

(Actualisé avec précisions, déclaration)

WASHINGTON, 12 juin (Reuters) - Les Etats-Unis vont déployer 1.000 hommes de plus en Pologne, a annoncé mercredi le président Donald Trump en présence de son homologue polonais, Andrzej Duda.

Cette annonce, qui vient exaucer les souhaits de Varsovie qui espère ainsi éloigner la menace d'une agression russe, s'est produite dans la foulée de l'annonce de l'achat par la Pologne d'avions de combat F-35.

"Une fois de plus, la Russie montre son visage inamical et impérialiste", a déclaré Andrzej Duda, qui a proposé de baptiser "Fort Trump" la base qu'il se propose de construire en Pologne pour héberger les soldats américains. "La Russie cherche plus que jamais à s'emparer de notre territoire."

Donald Trump avait déclaré plus tôt que les soldats qui seront déployés en Pologne pourraient être prélevés sur le contingent de militaires américains qui stationnent en Allemagne, pays auquel il reproche de ne pas suffisamment s'impliquer dans le financement de l'Otan. (Steve Holland, Nicolas Delame pour le service français)