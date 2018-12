Lockheed Martin : nouveau directeur financier en février

11/12/2018 | 13:36

Lockheed Martin a annoncé lundi soir la nomination de Kenneth Possenriede au poste de vice-président exécutif et directeur financier, en remplacement de Bruce Tanner qui a l'intention de prendre sa retraite au milieu de l'année prochaine.



La prise de fonctions de Kenneth Possenriede à la tête des finances du groupe de défense prendra effet le 11 février prochain. Pour l'heure, il est vice-président de la finance et de la gestion de programmes de l'activité aéronautique depuis 2016.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.