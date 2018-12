Lockheed Martin : protocole d'accord avec Airbus

04/12/2018 | 15:31

Airbus annonce avoir signé avec Lockheed Martin un protocole d'accord visant à explorer conjointement les opportunités de répondre au besoin croissant des clients militaires américains en matière de ravitaillement en vol.



Cette coopération, basée sur l'A330 MRTT d'Airbus, doit permettre d'adresser un large éventail d'opportunités allant de besoins court terme, par exemple sous forme d'une offre de services payants, à la conceptualisation du ravitailleur du futur.



'Lockheed Martin réalise depuis longtemps avec succès l'intégration des systèmes, ainsi que la fabrication et les opérations de MRO de divers gros avions de transport et de ravitaillement', souligne le constructeur aéronautique européen.



