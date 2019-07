Lockheed Martin : relèvement des fourchettes cibles annuelles

23/07/2019 | 14:13

Lockheed Martin remonte ses objectifs 2019, tablant désormais sur un BPA compris entre 20,85 et 21,15 dollars (et non plus de 20,05 à 20,35 dollars) et des revenus entre 58,25 et 59,75 milliards (contre 56,75 à 58,25 milliards en fourchette cible précédente).



Au deuxième trimestre, le constructeur aéronautique et de défense a vu son bénéfice net augmenter de 22% à 1,4 milliard de dollars, soit un BPA de cinq dollars tout rond, battant de plus de 20 cents le consensus.



Les revenus se sont accrus de près de 8% à 14,4 milliards de dollars, toutes ses divisions ayant contribué à cette progression. Lockheed Martin revendique en fin de période un carnet de commandes record à 137 milliards.



