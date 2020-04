Lockheed : consensus battu au T1, guidances précisées

21/04/2020 | 14:40

Sur le trimestre écoulé, le groupe d'aéronautique et de défense Lockheed Martin annonce qu'il a vu son bénéfice net augmenter légèrement, passant de 1,7 à 1,71 milliard de dollars.



Le BPA correspondant, à 6,08 dollars, a ainsi dépassé le consensus qui était d'un peu plus de 5,90 dollars.



Les revenus s'affichent, eux, à 15,65 milliards de dollars, après 14,3 milliards de dollars au T1 2019.



S'agissant de ses perspectives, en raison de l'épidémie de coronavirus, le groupe ressert sa fourchette de prévision de revenus, passant de 62,75 milliards - 64,25 milliards de dollars à une fourchette comprise entre 62,25 et 64 milliards de dollars.



