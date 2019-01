Lidl s'installe dans les grands magasins Loeb à Berne et Bienne

Zurich (awp) - Lidl Suisse ouvrira dans les prochaines années deux nouveaux magasins sous le statut de locataire dans les grands magasins Loeb à la gare centrale de Berne et à Bienne. Le discounter compte investir près de 3 millions de francs suisses dans l'opération, selon un communiqué publié mercredi.

Le partenariat débutera à partir de juillet avec l'agrandissement d'une surface de 1500 mètres carrés dans le sous-sol du magasin Loeb de Bienne.

Au printemps 2022, seront concernés 2000 mètres carrés à la gare centrale de Berne, au sous-sol. "Le contrat de location avec Orell Füssli court jusqu'à fin janvier 2022", indique pour sa part Loeb dans un communiqué distinct. Les extensions se feront en harmonie avec les magasins existants, insistent les deux entreprises, en prenant exemple sur la filiale zurichoise de Lidl, ouverte en 2017 à quelques rues de Paradeplatz.

Nadia von Veltheim, Chief Real Estate Officer chez Lidl Suisse, citée dans le communiqué, explique que les sites de Loeb "répondent parfaitement à notre stratégie qui est de renforcer notre présence dans les centres-villes et les zones à forte concentration urbaine. Nous avons alors pour objectif de nous rapprocher davantage de nos clients "

Quant à Ronald Christen, patron de Loeb, il estime que "les distributeurs de produits alimentaires sont essentiels pour nos structures stationnaires car ils attirent l'affluence. Ensemble, nous sommes en mesure de proposer une offre excellente à ceux que nous appelons les consommateurs hybrides. Les clients qui viennent chez nous pour des vêtements et des accessoires peuvent également en profiter pour faire leurs courses alimentaires avant de rentrer chez eux".

En 2018, Lidl Suisse a ouvert six magasins au niveau national: Viganello (TI), Moutier (BE), Horgen (ZH), Lyss (BE), Binningen (BL) et Sarnen (OW).

ck/al