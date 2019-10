Loews Corp : BPA trimestriel largement sous les attentes

28/10/2019 | 13:53

Loews Corp, conglomérat dont les activités vont de l'énergie à l'assurance et à l'hôtellerie, publie au titre du troisième trimestre un bénéfice net divisé par quatre à 72 millions de dollars, soit 24 cents par action, à comparer un consensus trois fois supérieur.



Cette dégradation s'explique d'abord par une lourde charge exceptionnelle chez la compagnie d'assurances CNA Financial, mais aussi par de moindres contributions de CNA et de la filiale de forage en mer Diamond Offshore Drilling.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.