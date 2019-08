Loews Corp : consensus battu au 2e trimestre

05/08/2019 | 15:13

Loews Corp, conglomérat dont les activités vont de l'énergie à l'assurance et à l'hôtellerie, publie au titre du deuxième trimestre 2019 un bénéfice net en hausse de 8% à 249 millions de dollars, soit 82 cents par action, à comparer à 75 cents en consensus.



Cette amélioration s'explique par des contributions plus élevées de la part de la compagnie d'assurances CNA Financial et de la société de transport et stockage de produits pétroliers Boardwalk Pipelines.



Ces éléments positifs ont plus que compensé une baisse des résultats réalisés par la filiale de forage en mer Diamond Offshore Drilling, ainsi qu'un moindre revenu d'investissement net engrangé par la maison-mère.



