Logic Instrument : LOGIC INSTRUMENT annonce ses résultats du premier semestre 2019

Igny, le 2 AOUT 2019

LOGIC INSTRUMENT annonce ses résultats du premier semestre 2019

Un chiffre d'affaires stable

Une marge brute en ligne avec le second semestre 2018.

Compte de Résultat Consolidé en K€ S1 2019 S1 2018 VAR° en K€ VAR ° en % Chiffre d'affaires 5 661 5 549 112 2,0% Coût d'achat des produits vendus 4 319 3 461 858 24,8% Marge brute 1 342 2 088 -746 -35,7% Taux de Marge Brute 23,7% 37,6% -13,9% NS Autres produits (reprises provisions et transferts) 3 99 -95 NS Charges d'exploitation 1 634 1 520 115 7,5% Résultat d'exploitation -289 667 -956 -143% Résultat financier -25 -6 -18 NS Résultat courant -314 661 -975 NS Résultat exceptionnel & IS -1 -109 107 NS Résultat net Consolidé -315 552 -867 NS

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 2 août 2019

Le Chiffre d'affaires consolidé de LOGIC INSTRUMENT est en augmentation de 2 % par rapport au premier semestre 2018.

L'activité du semestre a été moins importante que prévu avec notamment le décalage de livraisons de certains projets sur le troisième trimestre qui ont impacté la France. La bonne progression de l'activité en Allemagne a cependant permis de compenser ces décalages.

La marge brute du Groupe baisse de 0,8 M€ mais est comparable à celle du second semestre 2018 (1,4 M€) et avec un taux de marge de 23,7 % également proche de celui de cette seconde période de 2018. Les charges opérationnelles sont en légère progression et le résultat d'exploitation s'établit à -0,3 M€. Le résultat net consolidé du Groupe s'établit à -0,3 M€.

Situation financière et bilancielle

Les principaux éléments des soldes bilanciels consolidés sont les suivants :

BILAN ACTIF en Keuros 30/06/2019 31/12/2018 VAR° VAR° % Actif immobilisé 377 425 -48 -11% Stock 2 874 2 070 804 39% Créances clients 1 650 2 604 -953 -37% Autres créances et comptes de régul 1 228 1 158 70 6% Disponibilités 2 328 3 125 -798 -26% Total Actif 8 456 9 382 -925 -10% BILAN PASSIF en Keuros 30/06/2019 31/12/2018 VAR° VAR° % Capitaux propres hors résultat 5 512 4 991 521 10% Résultat net consolidé -315 521 -836 -160% Prov° Risques & Charges 122 186 -64 -35% Emprunts et découverts 467 471 -4 -1% Dettes fournisseurs 749 727 23 3% Autres dettes et comptes de régularisation 1 921 2 485 -565 -23% Total Passif 8 456 9 382 -925 -10%

La principale variation au bilan concerne la progression du stock et la réduction des créances clients liées à un chiffre d'affaires moins important sur les derniers mois de la période par rapport à fin 2018.

La trésorerie nette[1] s'établit à 2,3 M€ au 30/06/2019, en baisse de 0,8 M€ résultant principalement de l'impact de la CAF pour - 0,36 M€ et l'augmentation du besoin en fonds de roulement - 0,5 M€ liée à la progression du stock.

Perspectives 2019

LOGIC INSTRUMENT est confiant dans sa capacité à développer de manière favorable son activité au cours du second semestre 2019, notamment grâce aux commandes enregistrées sur les projets de personnalisation pour Tikeazy et sur le secteur de la défense.

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Android™ et Microsoft. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents via ses différentes filiales. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG).

Site web : www.logic-instrument.com



Investor relations: Loïc Poirier (CEO), poirier@archos.com





[1] Disponibilités moins découverts bancaires

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59746-cp-logic-instrument-resultat-1er-semestre-2019-2-aout-2019-fr.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultatsCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews