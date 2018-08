Igny, le 2 AOUT 2018

LOGIC INSTRUMENT annonce une forte progression de son résultat semestriel

Redressement du Chiffre d'affaires au 2ndtrimestre (+8% par rapport au Q2 2017)

Progression de la marge brute (+19%)

Un EBITDA positif de +0,8M€ sur6 mois

Comptede Résultat Consolidé en K€

S1 2018

S1 2017

VAR° en K€

VAR ° en %

Chiffre d'affaires

Coût d'achat des produits vendus

5 549 3 461

6 319 -770 -12,2%

4 569 -1 108 -24,2%

Marge brute 2 088 1 750 338 19,3%

Taux de Marge Brute Autres produits

Charges d'exploitationRésultat d'exploitationRésultat financier Résultat courant

Résultat exceptionnel & ISRésultat net Consolidé

37,6%991 520667-6 661 -109552

27,7% 9,9%297 1 601 -81152 516

NS-5,1%

-16 136 -5580

10 525 -53472

NS NS NS NS NS

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 2 août 2018

Le Chiffre d'affaires consolidé deLOGIC INSTRUMENT est en réduction de 12 % par rapport au premier semestre 2017 mais en croissance de 10 % par rapport au second semestre 2017.

Le chiffre d'affaires du second trimestre 2018(3,1 M€)est en croissance de 8% par rapport au 2ndtrimestre 2017(2,9 M€) et également en progression (+30%) par rapport au 1ertrimestre 2018 (2,4

M€).

Ce premier semestre a notamment été marqué par le démarrage de la distribution des solutions LOGIC INSTRUMENT sur le Royaume Uni (accord avec CI Distribution), par la poursuite de livraisonsde tablettes auprès d'Arkea et Groupama ainsi que le déploiementde smartphones pour Carglass et de la fourniture de solutions pour le suivi de consommation des logements.

La marge brute du Groupe progresse de 0,34M€avec un taux de marge qui progresse à 37,6 %. Cette évolution était déjà visible sur le second semestre 2017 (taux à +34%) et résulte essentiellement del'amélioration des prix d'achat de certaines gammes et dela progression des ventes sur des petites quantités et de celle des accessoires.

Les charges opérationnelles sont en légère baisse.Le résultat d'exploitation s'établit à +0,7 M€ contre +0,15M€ au premier semestre 2017.

Le résultat net consolidé du Groupe s'établitainsi à + 0,55M€,en nette amélioration de +0,47M€par rapport au premier semestre 2017.Il intègre une charge d'impôts différés de 0,17 M€.

L'EBITDAconsolidé1est positif à +0,78M€, démontrant la réelle amélioration de la performance du Groupe.

1L'EBITDA- Résultat d'exploitation avant amortissements et dépréciations - est un indicateur utilisé par la Direction pour mesurer la performance opérationnelle et financière et prendre des décisions d'investissement et d'allocation des ressources. Le sous-total EBITDA n'est pas nécessairement comparable à des indicateurs à l'appellation similaire présentés par d'autres entreprises.

EBITDA CONSOLIDE en K€ S1 2018 S1 2017

Résultat d'exploitation consolidé 667 152 Amortissements et dépréciations -113 -122 EBITDA* Consolidé 780 273 Situation financière et bilancielle

Les principaux éléments des soldes bilanciels consolidés sont les suivants :

BILAN ACTIF en Keuros 30/06/2018 31/12/2017 VAR°

Total Actif 9 802 7 785 2 016

BILAN PASSIF en Keuros 30/06/2018 31/12/2017 VAR°

Actif immobilisé 408 422 -14 Stock 2 581 2 543 37 Avances et acomptes 817 219 599 Créances clients 2 578 1 638 940 Autres créances et comptes de régul 1 027 1 041 -15 Disponibilités 2 391 1 922 469 Capitaux propres hors résultat 4 991 4 647 345 Résultat net consolidé 552 345 208 Prov° Risques & Charges 138 123 15 Emprunts et découverts 516 527 -12 Dettes fournisseurs 1 157 802 354 Autres dettes et comptes de régularisation 2 448 1 341 1 106

Total Passif 9 802 7 785 2 016

La principale variation au bilan concerne les créances client liées à des facturations importantes sur les 2 derniers mois. Les autres créances et dettes progressent en raison des soldes liés aux factors et aux avances et acomptes reçus et versés sur une commande importante livrée tout début juillet.

La trésorerie nette2s'établit à 2,4M€ au30/06/2018, en progression de 0,46M€, résultant principalement del'impact de la CAF (+0,76M€) et la progression du BFR (-0,27M€).

Perspectives 2018

La stratégie de croissance de LOGIC INSTRUMENT repose sur la poursuite du développement engagé depuis trois ans et sur les éléments suivants :

1.Expansion géographique

LOGIC INSTRUMENT a ouvert un bureau en Angleterre et conclu un partenariat avec CI distribution, leader en solutions mobiles début 2018

2Disponibilités moins découverts bancaires

De nouveaux contrats ont été signés en Europe de l'Est et une ouverture de bureauest prévue courant 2018.

2. Structuration de la proposition de valeur pour les grands comptes

LOGIC INSTRUMENT est en mesure désormais de concevoir des produits sur mesure avec de nouvelles technologies. Après avoir élaboré une tablette à destination des seniors pour la Poste et une console de télé assistance pour Groupama et le Crédit Mutuel, de nouvelles demandes sont formulées autour de la technologie NFC et également dans la gestion domotique.

LOGIC INSTRUMENT agit également comme bureau d'études et intégrateur pour les grands comptes en personnalisant les systèmes d'exploitation et en proposant la gestion de flotte et différents niveaux de configuration produit

Les compétences du Groupe et ces différents projets permettent d'espérer pour 2018une croissancedu chiffre d'affaire et une bonne rentabilité.

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostileset au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Android™et Microsoft.

LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents via ses différentes filiales. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris(ALLOG).

Site web :www.logic‐instrument.com

