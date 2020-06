LOGIC INSTRUMENT spécialiste des tablettes et ordinateurs durçis pour l'entreprise et la défense, annonce avoir obtenu de ses partenaires bancaires (HSBC et Caisse d'Epargne) un prêt de 1,2 M€.

Ce prêt, garanti à hauteur de 90% par l'État Français dans le cadre du dispositif PGE (Prêt Garanti par l'État) est un financement d'une maturité initiale de 1 an, avec option d'extension jusqu'à 5 années additionnelles sous certaines conditions. Il permet de renforcer la trésorerie consolidée du groupe (qui s'élevait à 2,8M€ au 31 décembre 2019), afin de l'aider à surmonter la période de la crise sanitaire et de la crise économique qui en découle.

Loic Poirier, Président directeur général de Logic Instrument déclare : « Ce financement est une très bonne nouvelle pour Logic Instrument. Le support de nos banques pendant cette période difficile a été rapide et important. Cela nous permet d'aborder la reprise avec sérénité».

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Android™ et Microsoft. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents via ses différentes filiales. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG).

Site web : www.logic-instrument.com



Investor relations: Loïc Poirier (CEO), poirier@archos.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yXByY8VqZmbIyXBpZZdtaZZpbG6UmWHIbWXHx2FsY57FcJ1myZtmaMqbZm9knmxv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/63979-cp-logic-instrument-annonce-pge-25-juin-2020-publication.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews