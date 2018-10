Logic Instrument : baisse de 11% du CA à neuf mois

09/10/2018 | 14:06

Logic Instrument, fournisseur de tablettes, smartphones et ordinateurs portables pour milieux hostiles, affiche un chiffre d'affaires à fin septembre 2018 de 8,4 millions d'euros, en baisse de 11% par rapport à 9,3 millions l'année précédente.



'Le troisième trimestre a été marqué par la poursuite des livraisons de tablettes auprès de La Poste (Ardoiz) et de la fourniture de produits pour les clients de l'industrie et du secteur de la défense', précise-t-il.



Des projets sont en cours de développement pour le dernier trimestre sur les marchés de la défense et de la domotique. Les projets du groupe lui permettent d'espérer globalement pour 2018 une croissance du chiffre d'affaires dans une structure désormais rentable.



