LOGITEC : ne discute plus un rachat de PLANTRONICS

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LOGITECH INTERNATIONAL 3.52% 33.5 -1.64% PLANTRONICS INC -7.23% 47.19 1.11%

En réponse à des articles de presse et conformément aux obligations suisses d’information, Logitech a confirmé dimanche qu'il était engagé dans des discussions avec Plantronics concernant une transaction potentielle. Toutefois, ces discussions ont été interrompues. Le groupe suisse a réagi à une information de Reuters selon laquelle il était en discussion pour racheter Plantronics pour 2,2 milliards de dollars.Le rachat du fabricant américain d'oreillettes téléphoniques et de casques audio aurait constitué sa plus importante opération de croissance externe.Dans son communiqué, Logitech précise qu'il n'a pas l'intention de commenter davantage.