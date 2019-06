Logitech : Dimitri Panayotopoulos quitte le board

26/06/2019 | 15:01

Le fabricant d'accessoires informatiques suisse Logitech annonce que Dimitri Panayotopoulos, jusque-là membre du conseil d'administration, a démissionné de ses fonctions avec effet immédiat, pour des raisons personnelles.



Il était membre non exécutif du conseil d'administration de Logitech depuis 2014 et a siégé au comité de rémunération de la société.



Panayotopoulos, vice-président à la retraite de Procter & Gamble, occupe plusieurs postes dans différentes sociétés, notamment celui de membre du conseil d'administration du fabricant de cigarettes British American Tobacco.





