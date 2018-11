Logitech International : La valeur du jour en Europe - LOGITEC ne discute plus un rachat de Plantronics

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au sein d’un marché suisse bien orienté où les valeurs technologiques se distinguent, Logitech progresse de 4,64% à 33,83 francs suisses. En réponse à des articles de presse et conformément aux obligations suisses d’information, le spécialiste des périphériques informatiques a confirmé dimanche qu'il était engagé dans des discussions avec Plantronics concernant une transaction potentielle. Toutefois, ces discussions ont été interrompues. Le groupe suisse a réagi à une information de Reuters selon laquelle il était en discussion pour racheter Plantronics pour 2,2 milliards de dollars.Le rachat du fabricant américain d'oreillettes téléphoniques et de casques audio aurait constitué sa plus importante opération de croissance externe.Dans son communiqué, Logitech précise qu'il n'a pas l'intention de commenter davantage.UBS reconnaît qu'une telle opération aurait eu un impact positif sur la marge ajustée. Pour autant, il estime qu'elle n'aurait pas amélioré de manière significative ses perspectives de croissance à moyen terme. Elle ne l'aurait pas non plus permis de ses diversifier fortement dans de nouveaux marchés finaux en pleine croissance." Ce qui est positif à notre avis, c'est que Logitech semble envisager activement une utilisation plus efficace de son bilan solide, avec une trésorerie nette supérieure à 500 millions de dollars ", ajoute l'analyste.