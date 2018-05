Logitech : bondit sur ses résultats annuels

03/05/2018 | 13:17

Logitech bondit de 7,2% à Zurich, après la publication par le fabricant d'accessoires informatiques d'un cash-flow des opérations en croissance de 20% à 346 millions de dollars sur l'exercice 2017-18, le plus élevé en huit ans.



Le groupe suisse a aussi réalisé le chiffre d'affaires annuel le plus élevé de son histoire, en progression de 16% à 2,6 milliards de dollars, une progression soutenue par les produits pour jeux et pour collaboration vidéo.



'En ce qui concerne les cinq prochaines années, nous serons à l'offensive pour accélérer la création d'une entreprise extraordinaire', affirme en conclusion le directeur général (CEO) de Logitech, Bracken Darrell.



