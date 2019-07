Logitech décoiffe encore les prévisions au premier trimestre

Lausanne (awp) - Logitech a décoiffé les attentes du marché au premier trimestre (clos fin juin) de l'exercice décalé 2019/20, en termes de rentabilité notamment. Le fabricant d'accessoires et périphériques informatiques a par ailleurs confirmé dans ses fonctions le directeur financier (CFO) Nate Olmstead, en poste à titre intérimaire depuis fin mai.

La multinationale valdo-californienne a généré un chiffre d'affaires de 644,2 millions de dollars (634,1 millions de francs suisses au cours du jour), en hausse de 6% sur un an.

L'excédent d'exploitation (Ebit non-GAAP, soit hors facteurs non récurrents) a enflé de 11% à 67,0 millions de dollars et le bénéfice net de 10% à 65,6 millions, détaille un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi. Eléments exceptionnels compris, l'Ebit a atteint 47,5 millions et le gain net 45,3 millions.

Les analystes consultés par AWP anticipaient en moyenne des recettes de 635,1 millions de dollars, assorties d'un Ebit ajusté de 61,8 millions et d'un bénéfice net de 55,1 millions.

Les accessoires audio et vidéo progressent

"Le premier quart était bon. Nous avons atteint l'extrémité supérieure de notre fourchette cible ", a déclaré à AWP Bracken Darrell, le directeur général de Logitech. La croissance s'est révélée tout particulièrement forte pour la catégorie des enceintes mobiles et celle des accessoires vidéo. Toutefois, le bond de 51% à taux de change constants dans le premier segment ne doit pas être considéré comme une tendance, celui-ci reflétant en partie un effet de base favorable.

Le secteur de la collaboration vidéo a poursuivi l'expansion en cours depuis cinq ou six ans, a poursuivi l'Américain. Logitech continue d'investir dans de nouveaux produits et logiciels. En devises locales, les ventes dans ce segment ont progressé de 28%.

L'évolution s'est révélée nettement moins favorable dans la catégorie des jeux (+2%), mais pas de quoi inquiéter M. Darrell. Il s'agit de "l'effet Fortnite". Grâce au jeu vidéo Fortnite, Logitech a vendu beaucoup de casques l'année dernière.

Le ralentissement dans la région asiatique n'est pas préoccupant non plus, a estimé Bracken Darrell. Rétrospectivement, la région a connu une croissance d'environ 20% au cours des deux dernières années. "La réalité est qu'une telle croissance ne durera pas éternellement", a-t-il-expliqué. Cependant, le repli n'est quasiment pas lié au conflit commercial sino-américain.

Positionnement global

De toute manière, Logitech tire profit de sa vaste empreinte géographique, a noté M. Darrell. Alors que l'activité en Asie s'affaiblit quelque peu, la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) poursuit sa croissance.

Si Logitech met l'accent sur la croissance interne, les acquisitions opérées ces dernières années ont permis d'accélérer la croissance et de différencier davantage l'entreprise. "À cet égard, nous sommes constamment à l'affût d'acquisitions, même à l'heure actuelle. Mais on n'en parle jamais avant la conclusion d'un marché", a relevé M. Darrell.

Evoquant l'ensemble de l'exercice en cours, la direction de Logitech a confirmé sa feuille de route. Le groupe vise une croissance de 5 à 10% du chiffre d'affaires. L'Ebit non-GAAP doit s'établir dans une fourchette de 375 à 385 millions de dollars.

Bracken Darell n'exclut cependant pas une révision à la hausse des objectifs financiers au cours de l'année: "Nous l'avons fait ces dernières années. Toutefois, après le premier trimestre, il est encore trop tôt pour prendre une décision à ce sujet, a-t-il ajouté.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a applaudi un résultat opérationnel ajusté "une nouvelle fois bien meilleur qu'escompté". Vontobel a souligné que la croissance a été soutenue par l'ensemble des débouchés ainsi que par une composition équilibrée de la palette de produits.

Les investisseurs n'ont eux pas manqué de saluer la performance du groupe valdo-californien. Vers 15h20, la nominative Logitech s'envolait de 6,4% à 41,03 francs suisses, leader dans un SLI en hausse de 0,80%.

jh/vj/rp