Logitech : gagne +7%, les résultats dépassent les attentes

23/07/2019 | 12:01

Logitech, le plus grand fabricant mondial de souris d'ordinateur, a confirmé ses perspectives pour l'année 2020, après avoir annoncé des résultats supérieurs aux attentes des analystes au premier trimestre. Suite à ces annonces, le titre progresse de 7% à la Bourse de Zurich.



Logitech - qui fabrique également des accessoires pour la musique, les jeux et les vidéos - a enregistré une hausse de 11% de son bénéfice d'exploitation trimestriel, qui s'est établi à 67 millions de dollars, soit un montant supérieur aux estimations.



Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 644 millions de dollars, en hausse de 6% et de 9% à taux de change constant, a annoncé le groupe.



Logitech a déclaré avoir réalisé une croissance à deux chiffres dans plusieurs activités, y compris les systèmes de collaboration vidéo.



Les analystes d'UBS ont qualifié de 'bons résultats dans l'ensemble', ce qui devrait être considéré comme 'rassurant', soulignant 'les avantages de la diversification des activités'.



Logitech a confirmé ses perspectives pour l'exercice 2020 en termes de croissance du chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation compris entre 375 millions de dollars et 385 millions de dollars.



Le groupe a également confirmé la nomination de Nate Olmstead au poste de directeur financier de la société.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.