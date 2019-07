Logitech : hausse de dividende et nouvelle présidente

03/07/2019 | 11:41

Le fabricant suisse de périphériques informatiques Logitech annonce que son conseil d'administration a décidé mardi de relever son dividende de 10% pour le fixer à 0,73 franc suisse par action au titre de l'exercice 2019.



Le conseil va aussi proposer aux actionnaires l'élection de Wendy Becker, ancienne cadre-dirigeante de Vodafone, comme nouvelle présidente exécutive du conseil, en remplacement de Guerrino De Luca qui a décidé de ne pas demander de réélection après dix ans à ce poste.



A l'assemblée générale prévue en septembre, les actionnaires de Logitech devront aussi se prononcer sur la nomination au conseil d'administration de Guy Gecht et Michael Polk, anciens directeurs généraux d'Electronics for Imaging et Newell Brands respectivement.



