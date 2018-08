Logitech : lance une nouvelle souris verticale

20/08/2018 | 11:49

Le groupe Logitech annonce ce jour le lancement de sa souris ergonomique 'la plus avancée', présentant la particularité d'être une souris 'verticale'. Celle-ci a été baptisée MX Vertical.



'MX Vertical est conçue pour réduire la pression sur l'avant-bras et la pression du poignet, tandis que son angle vertical spécial de 57 degrés est optimisé pour une posture ergonomique sans compromettre la productivité', explique l'entreprise.



Cette souris fournit notamment un capteur haute précision de 4.000 DPI, ce qui permet de réduire jusqu'à quatre fois le mouvement de la main et de réduire la fatigue. Elle sera disponible en septembre dans certains magasins, au prix de 109,99 euros.





