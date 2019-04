Logitech : lancement de deux nouveaux micro-casques

08/04/2019 | 11:43

Logitech annonce le lancement de deux nouveaux micro-casques, destinés au marché du travail en open-space.



La série 'Zone' offre ainsi une qualité sonore supérieure, permettant aux utilisateurs de prendre part à des conférences téléphoniques, d'écouter de la musique ou de bloquer les distractions alentours grâce à la suppression active du bruit.



Logitech précise avoir travaillé en étroite collaboration avec des partenaires tels que Google ou Microsoft. Ces produits prendront également en charge certaines les applications vocales de Cisco.



Le casque Logitech Zone Wireless, avec Bluetooth, devrait être disponible en avril au prix de 199,99 dollars aux États-Unis et de 219,99 euros en Europe. Le Logitech Zone Wireless Plus sera disponible en juin, pour un prix de 249,99 dollars US et de 299,99 euros en Europe.





