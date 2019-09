Logitech : présente des accessoires pour les nouveaux iPad

11/09/2019 | 16:24

Le fabricant suisse d'accessoires informatiques Logitech a dévoilé de nouvelles coques à clavier pour les iPad de nouvelle génération, lesquels ont été présentés par Apple hier.



Logitech a ainsi annoncé le lancement du 'Rugged Folio', un nouveau clavier mince pensé pour une utilisation quotidienne avec une protection contre les chutes de niveau militaire, ainsi que du 'Slim Folio', un clavier proposant un confort de frappe similaire à celui d'un ordinateur portable.



Le modèle 'Rugged Folio' devrait être disponible à partir d'octobre au prix de 139,99 dollars, tandis que le 'Slim Folio' devrait être disponible à partir de novembre pour 99,99 dollars.



Le fabricant d'accessoires informatiques a également présenté le 'Rugged Combo 3', un étui sécurisé pour le nouvel iPad qui le protège contre les chutes, les éclaboussures et les égratignures. Il sera vendu à partir d'octobre aux États-Unis et au Canada pour 99,99 dollars.





