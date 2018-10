Lausanne (awp) - Logitech a bouclé le deuxième trimestre de son exercice décalé sur des résultats globalement solides, portés notamment par la demande en produits pour le "gaming", les jeux vidéos. Le concepteur valdo-californien de périphériques informatiques a confirmé mardi ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, malgré les remous causés par la guerre commerciale.

"Nous avons réalisé notre chiffre d'affaires le plus élevé pour un deuxième trimestre, avec une croissance à deux chiffres dans les domaines des jeux et de la collaboration vidéo et une croissance solide dans nos catégories de périphériques pour PC", a estimé le directeur général de Logitech, Bracken Darrell, cité dans un communiqué.

Le directeur financier Vincent Pilette a quant à lui qualifié de "saines" la croissance des ventes en monnaies locales.

Dans le détail, le chiffre d'affaires a progressé de 9% à 691 millions de dollars (688,6 millions de francs suisses) au deuxième trimestre de l'exercice décalé 2018/2019, clos fin septembre. Hors effets de change, la croissance s'est établie à 10%.

Mieux qu'attendu

Au niveau opérationnel (selon la norme comptable Gaap), le résultat avant impôts a bondi sur un an de 16,6% à 70,4 millions de dollars et le bénéfice net a pris 13,9% à 64,2 millions.

Alors que le chiffre d'affaires est légèrement inférieur aux 695 millions de dollars attendus en moyenne par les analystes interrogés par AWP, les résultats d'exploitation et net les dépassent largement.

Par catégorie de produits, les accessoires pour jeux vidéo ont enregistré la plus forte progression des ventes (+55%) et la plus importante contribution au chiffre d'affaires du groupe avec 160,8 millions de dollars de recettes.

Ils ont été suivis par des ventes de 131,9 millions de dollars (+11%) pour les claviers et de 128,3 millions (+4%) pour les souris, le coeur de métier de Logitech.

Les outils de collaboration vidéo et accessoires pour tablettes ont également affiché une forte croissance avec des recettes en hausse de respectivement +42% et +28%.

Impact des taxes attendu

Le groupe a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Logitech s'attend à une croissance entre 9% et 11% en monnaies locales. Le bénéfice opérationnel (non-Gaap) annuel est quant à lui estimé entre 325 et 335 millions de dollars.

Dans l'immédiat, le troisième trimestre, qui comprendra les fêtes de fin d'année, devrait s'avérer positif pour la société. Cette dernière a lancé une série de nouveaux produits, notamment une souris destinée aux jeux vidéo Logitech G502 Hero, le microphone Blue Yeti Nano et les haut-parleurs Boom 3 et Megaboom 3, qui devraient soutenir les ventes.

A moyen terme, l'entreprise vise un croissance de près de 10% assortie d'une marge brute de 35% à 37% - contre 37,6% au deuxième trimestre - et d'une marge Ebit de 10% à 12%.

Interrogé sur la guerre commerciale que livrent les Etats-Unis notamment à la Chine, M. Darrell a indiqué à AWP que cette dernière n'avait pas encore impacté les chiffres du deuxième trimestre. Les prochains relèvements des taxes douanières vont cependant toucher davantage le groupe, a-t-il averti.

Sanction du marché

Le patron n'a pas voulu donner de chiffre concret. "Mais nous ferons tout pour compenser cet effet" avec notamment des adaptations de prix et des optimisations de la chaîne d'approvisionnement, a dit M. Darrell. Les tarifs de certains produits vendus aux Etats-Unis devraient donc augmenter.

Pour les analystes de Vontobel, ces résultats démontrent la robustesse du groupe. La banque privée zurichoise loue la solidité du portefeuille de produits et la gestion des coûts.

Malgré ces commentaires positifs, les investisseurs ont pénalisé le titre. A la Bourse suisse, l'action Logitech chutait de 8,1% à 36,44 francs suisses, dans un indice SLI en baisse de 1,76% vers 14h.

al/vj