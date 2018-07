Prévisions Logitech: ventes trimestrielles attendues à 580 millions USD

Zurich (awp) - Le spécialiste vaudois des périphériques informatiques Logitech publie mardi ses résultats au premier trimestre de l'exercice décalé 2018/2019 (clos fin mars). Quatre analystes ont contribué au consensus AWP:

T1 2018/19E (en mio USD) consensus AWP fourchette T1 2017/18A analystes chiffre d'affaires 580,0 572,0 - 595,0 529,9 4 Ebit(GAAP) 27,8 25,1 - 30,7 31,4 3 Ebit(non-GAAP) 46,6 41,5 - 54,0 43,0 4 Bénéfice net (non-GAAP) 43,2 39,9 - 49,0 39,7 3 bénéfice net 30,6 26,6 - 37,0 37,0 3

FOCUS: les analystes anticipent un bon début d'année. Une croissance de plus de 5% est attendue pour ce premier trimestre, traditionnellement le plus faible. Les secteurs jeux et systèmes de vidéoconférence ainsi que des effets de devises devraient avoir tiré les résultats.

Par contre, le domaine des haut-parleurs devrait encore peser. Le recul des prix de ces appareils et des investissements dans l'entreprise pourraient avoir laissé des traces sur la marge.

OBJECTIFS: pour l'exercice 2018/2019, la direction vise une avancée des ventes supérieure à 5% en monnaies locales. Le bénéfice opérationnel est attendu entre 310 et 320 millions, comme annoncé en mars lors de la journée des investisseurs.

A moyen terme, le groupe vaudois ambitionne aussi une croissance supérieure à 5%, une marge brute de 35 à 37% et une marge Ebit de 10 à 12%.

POUR MÉMOIRE: Logitech a engrangé une forte progression des ventes (+16%) au dernier trimestre de son exercice 2017/208. Sur l'ensemble de l'année, l'entreprise a enregistré 2,57 milliards de dollars (+16%) de recettes. Le bénéfice net s'était établi à 208,5 millions, contre 205,9 un an auparavant.

COURS DE L'ACTION: le titre a bondi de plus de 40% depuis le début de l'année, laissant loin derrière lui son marché de référence, le SPI, qui n'a pris que 0,01%.

