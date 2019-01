Prévisions Logitech: ventes trimestrielles attendues à 852,8 millions USD

Zurich (awp) - La fabricant de périphériques informatiques Logitech dévoile mardi les résultats au troisième trimestre de son exercice décalé 2018/2019 (clos fin décembre). Six analystes ont publié les prévisions suivantes:

T3 2018/19E (en mio USD) consensus AWP fourchette T3 2017/18A estimations chiffre d'affaires 852,8 832,3 - 862,8 812,0 5 Ebit(non-GAAP) 126,8 118,5 - 143,0 117,1 6 Ebit(GAAP) 105,7 101,2 - 110,8 100,3 4 bénéfice net (GAAP) 100,6 94,4 - 107,2 80,8 5 (en %) marge brute (non-GAAP) 35,0 34,8 - 35,3 34,4 4

FOCUS: le précédent trimestre, le plus important avec les ventes de Noël, devrait avoir été solide pour Logitech, porté par le moral positif des consommateurs aux Etats-Unis et en Europe, estiment les analystes.

Les jeux vidéo devraient avoir continué à porter les ventes du groupe, tout comme les systèmes de vidéo-conférence, alors que les haut-parleurs portables risquent d'avoir souffert.

Le litige commercial entre les Etats-Unis et la Chine et les cours de change risquent d'avoir eu un impact négatif sur la performance de la société. Logitech fabrique ses produits dans l'Empire du milieu et pourrait faire face à des coûts supplémentaires en raison du bras de fer entre Washington et Pékin.

OBJECTIFS: pour l'ensemble de l'exercice 2018/2019, la direction table sur une croissance des ventes en monnaies locales de 9% à 11%. Le bénéfice d'exploitation non-Gaap est anticipé entre 325 et 335 millions de dollars, contre 286,7 millions sur l'année 2017/2018.

POUR MÉMOIRE: Logitech a dégagé au 2e trimestre des recettes en hausse de 9% à 691 millions de dollars, tandis que l'Ebit (non-Gaap) a bondi de 18% à 84,6 millions et le bénéfice net de 14% à 64,2 millions.

En novembre, le groupe avait mis un terme aux négociations pour la reprise du fabricant américain d'écouteurs Plantronics. D'autres acquisitions sont néanmoins prévues, avait souligné en décembre 2018 le président Guerrino De Luca.

COURS DE L'ACTION: l'action a souffert l'année dernière où elle a perdu plus de 7%, faisant cependant un peu moins pire que l'indice SPI (-8,6%). Depuis le début de l'année, le titre a cependant nettement augmenté, progressant de près de 12% à actuellement 33,33 francs suisses.

