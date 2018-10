Ventes et bénéfices trimestriels en hausse pour Logitech

Lausanne (awp/ats) - Le concepteur valdo-californien de périphériques informatiques Logitech a enregistré des ventes et des bénéfices en hausse sur son deuxième trimestre décalé. Le groupe a confirmé mardi ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Le chiffre d'affaires a progressé de 9% à 691 millions de dollars (688,6 millions de francs suisses) au deuxième trimestre de son exercice décalé 2018/2019, clos fin septembre. Hors effets de change, la croissance s'est établie à 10%, a précisé l'entreprise dans un communiqué.

Au niveau opérationnel (selon la norme comptable Gaap), le résultat avant impôts a bondi sur un an de 16,6% à 70,4 millions de dollars et le bénéfice net a pris 13,9% à 64,2 millions.

Alors que le chiffre d'affaires est légèrement inférieur aux 695 millions de dollars attendus en moyenne par les analystes interrogés par AWP, les résultats d'exploitation et net les dépassent largement.

"Nous avons réalisé notre chiffre d'affaires le plus élevé pour un deuxième trimestre, avec une croissance à deux chiffres dans les domaines des jeux et de la collaboration vidéo et une croissance solide dans nos catégories de périphériques pour PC", a réagi le directeur général de Logitech, Bracken Darrell, cité dans le texte.

Le directeur financier Vincent Pilette a qualifié de "saines" la croissance des ventes en monnaies locales.

Le groupe a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Logitech s'attend à une croissance entre 9% et 11% en monnaies locales. Le bénéfice opérationnel (non-Gaap) annuel est quant à lui estimé entre 325 et 335 millions de dollars.

A moyen terme, l'entreprise vise un croissance de près de 10% assortie d'une marge brute de 35 à 37% et d'une marge Ebit de 10 à 12%.

al/jh